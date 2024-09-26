Москва, 26 сентября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить все оставшиеся до конца срока его полномочий средства, которые предназначены для помощи Киеву. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома на официальном сайте.

Global Look Press/Thomas Trutschel/Photothek Media Lab

В публикации отмечается, что министерство обороны выделит $2,4 миллиарда долларов на обеспечение безопасности Украины. Для этого Киеву предоставят дополнительные средства противовоздушной обороны, а также беспилотные летательные аппараты и боеприпасы класса «воздух — земля».

«Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, я решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon», — указано в заявлении американского лидера.

В публикации отмечается, что президент Соединённых Штатов Америки поручил также расширить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Кроме того, он одобрил передачу Украине дополнительной батареи Patriot и ракет к ней.

По данным украинского издания «Страна. Ua», управляемые авиабомбы большой дальности Joint Standoff Weapon Киев получит впервые. Их можно сбрасывать с истребителей F-16. При пуске с большой высоты они могут поразить цели на расстоянии от 22 до 130 км. Общая масса одной бомбы составляет чуть менее 500 килограммов. Она оснащена инерциальной и спутниковой системами наведения.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября президент США одобрил выделение Киеву оставшихся $5,5 млрд долларов из средств, одобренных ранее Конгрессом. Он уточнил, что финансовые средства нацелены на предоставление оборудования для Украины, а также дальнейшее восполнение запасов США.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал честно признать, что поставки оружия Киеву странами Запада не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что украинская армия, несмотря на развединформацию, обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, отправку наёмников, оказалась на грани полного разгрома.