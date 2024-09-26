Москва, 26 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. В 2025 году в России заработает Тихоокеанская железная дорога от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

Александр Рюмин/ТАСС

«Уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога. Это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае», — сказал он.

Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании форума подчеркнул, что современная энергетика, когда она работает спокойно и по прозрачным правилам, является настоящим фундаментом мирового развития. Глава государства также отметил, что Россия готова укреплять суверенитет своих партнёров в сфере энергетики. РФ намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный топливно-энергетической комплекс, сказал Путин.

По его словам, Россия реализует планы в энергетике вопреки помехам извне. Партнёры РФ, добавил он, заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов и платежей за российский экспорт.

Также глава государства поручил в ближайшее время подготовить обновлённую энергетическую стратегию и далее шаг за шагом её реализовывать. Путин подчеркнул, что все национальные цели развития, установленные на период до 2030 года, должны быть обеспечены, в том числе со стороны топливно-энергетического комплекса.