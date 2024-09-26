Москва, 26 сентября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. В российских регионах необходимо создавать новые производства и хорошо оплачиваемые места, заявил президент РФ Владимир Путин 26 сентября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Алексей Майшев/РИА Новости

Вместе с этим Путин отметил важность поддерживать инициативы бизнеса в сфере нефтепереработки.

«Уже обращал внимание правительства и вновь хотел бы повторить: нужно поддержать такие инициативы бизнеса», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Путин заявил, что человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики ещё многие десятилетия. По его словам, идёт много разговоров про углеводороды, необходимость развивать альтернативные виды энергии. Это, безусловно, нужно делать, работа в этом направлении ведётся и будет вестись в России. Однако «медицинский факт» заключается в следующем.

Путин неоднократно критиковал идеи, связанные с полным отказом от углеводородов, в том числе от самого чистого сырья — природного газа. Он подчёркивал, что после такого отказа «человечество может опять оказаться в пещерах».

В августе 2023 года на мероприятии БРИКС Путин заявил, что альтернативы углеводородному топливу пока не просматривается. К 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию — на 22%, отмечал он.

В том же году глава государства заявил, что до 2060 года Россия намерена достичь углеродной нейтральности. Он отмечал, что для выполнения поставленной цели в стране используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов, включая атомную энергетику, гидроэнергетику, наращивание поглощающей способности лесов и экологически чистых технологий во всех секторах экономики.