Киев, 26 сентября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Военный 56-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Гнездилов, который ранее публично объявил о самовольном оставлении части, прокомментировал своё решение. Соответствующее видео с ним публикует украинское издание «Страна. ua».

ИА Регнум

«Нет людей. Закончились люди», — заявил военный.

Он добавил, что причина потерь 56-й бригады заключается в продолжительных боях без соответствующей ротации. Гнездилов признался в совершении дезертирства и подчеркнул, что законодательство никак не решает эту проблему.

Также украинский боец сравнил ситуацию в рядах украинской армии с крепостным правом. Он потребовал, чтобы власти Украины объявили демобилизацию тех, кто давно находится в рядах ВСУ. По его словам, «доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено», когда сталкивается с отсутствием чёткого срока службы и права на демобилизацию.

Гнездилов добавил, что именно по этой причине мужчины на Украине массово уклоняются от службы. Он также задал вопрос, почему в стране с «пятью миллионами военнообязанных» не меняют бойцов на передовой.

Как передавало ИА Регнум, боевик «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил о дезертирстве членов группировки из зоны спецоперации. По его словам, усталость, безнадёжное положение и разногласия с командованием вынуждают украинских боевиков дезертировать с позиций в зоне СВО.

Ранее депутат Верховной рады, член оборонного комитета Александр Федиенко заявил, что дезертирство в ВСУ носит массовый характер, тысячи бойцов самовольно оставляют часть.

Накануне парламент Украины одобрил законопроект об ослаблении уголовной ответственности за дезертирство. Согласно новому закону, военнослужащие, впервые самовольно оставившие воинскую часть, не понесут наказания, если вернутся на службу до завершения досудебного расследования.