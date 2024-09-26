Москва, 26 сентября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Программа социальной газификации выполняется в России хорошими темпами. Об этом заявил президент Владимир Путин 26 сентября, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Александр Кряжев/РИА Новости

Он отметил, что отечественная газовая отрасль проходит этап серьёзных изменений. Это и переключение экспорта с Запада на Восток, и существенное увеличение поставок на внутренний рынок.

«В том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идёт хорошими темпами, за что хочу поблагодарить руководство компании «Газпром», — сказал Путин.

Он напомнил, что именно «Газпрому» принадлежит ведущая роль в газовой сфере, и поручил компании и правительству подготовить план развития на десять лет, учитывающий перераспределение маршрутов поставок.

Как сообщало ИА Регнум, программу социальной газификации запустили по поручению главы государства. В апреле 2024 года её расширили на садоводческие товарищества (СНТ). Это значит, что газовые сети будут бесплатно проводить до границ земельных участков около уже газифицированных населённых пунктов.