Москва, 26 сентября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. За восемь первых месяцев 2024 года производство легковых автомобилей в России выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 47,2%, сообщил Росстат на сайте.

Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

По данным службы, с января по август этого года с конвейеров в России сошло около 442 тыс. легковушек. Уточняется, что за последний месяц периода производство достигло отметки в 51 тыс. единиц, что на 5,2% больше в годовом выражении. В Росстате также указали, что производство грузовых автомобилей за этот период также выросло в сравнении с показателями прошлого года, рост составил приблизительно 13%.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что отечественная обрабатывающая промышленность может вырасти на 6,8% к концу года.

Президент России Владимир Путин 26 августа заявил, что промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг в России «чувствуют себя в целом уверенно», трудовые коллективы работают стабильно и строят большие планы.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о системных мерах по поддержке промышленности. Промышленники Москвы благодаря поддержке города получили более 150 млрд рублей, добавил он.