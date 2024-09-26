Москва, 26 сентября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Территориальные сетевые организации будут действовать во всех российских регионах начиная с 2025 года. Об этом заявил президент Владимир Путин 26 сентября, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что введение в текущем году института территориальных сетевых организаций — это принципиально новый подход к вопросу надёжности электроснабжения.

«Начиная с 2025 года они будут действовать в каждом регионе страны, станут своего рода центрами ответственности за электроснабжение, включая вопросы эксплуатации бесхозных, к сожалению, есть и такие, объектов, ликвидацию последствий аварий на сетях и так далее», — сказал Путин.

Ранее в сентябре правительство России утвердило постановление, формирующее институт системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО). С 1 января 2025 года они будут единым центром ответственности за обеспечение надёжного электроснабжения в каждом регионе.