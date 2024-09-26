Москва, 26 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Объём энергопотребления в России снова обновил рекорд, превышающий показатели советского периода. Рост этого показателя говорит о развитии экономики, заявил президент Владимир Путин 26 сентября, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Вы прекрасно понимаете, что если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что российская энергосистема отвечает растущему спросу со стороны бизнеса и экономики. Она качественно меняется: за последние 15 лет установленная мощность выросла на 18%, станции подверглись глубокой модернизации.

Энергобаланс в России — один из самых «зелёных» в мире. В нём 48% приходится на долю природного газа, а более 85% — на долю газовой, атомной и гидроэнергетики. Это отличает Россию от ряда западных стран, которые под видом климатической повестки продвигают свои неоколониальные интересы, отметил Путин.

До конца текущего десятилетия энергопотребление в стране будет расти в среднем на 2% в год. За этот период планируется ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации, в том числе ТЭС, ГЭС и АЭС, добавил президент.

По данным Минэнерго, в 2023 году в России было выработано 1151,6 млрд кВт⋅ч, а потреблено — 1139,2 млрд кВт⋅ч. По итогам 2022 года выработка электроэнергии составила 1,14 трлн кВт⋅ч, а потребление — 1,12 трлн кВт⋅ч. Вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» отмечал, что превышение ранее достигнутых показателей говорит о поступательном развитии экономики, увеличении деловой активности и создании новых рабочих мест.