Пенза, 26 сентября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. В зоопарке города Пензы провели ремонт прогулочного вольера для белого медведя по кличке Белый. Работы прошли при поддержке «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» помогла отремонтировать вольер белого медведя в зоопарке Пензы

Ремонт вольера продолжался около месяца. За это время в прогулочном вольере полностью заменили напольное покрытие: удалили старую стяжку, восстановили бетонное примыкание чаши бассейна, покрыли площадку грунтом, обработали бетоноконтактом и смонтировали наливной пол, на который нанесли особо прочную полиуретановую краску.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» помогла отремонтировать вольер белого медведя в зоопарке Пензы

Пока прогулочный вольер ремонтировали, Белый находился в кормовом вольере. После ремонта медведя выпустили на обновлённую площадку, и экспозиция вновь стала доступна посетителям.

С 2013 года «Роснефть» опекает всех белых медведей, обитающих в российских зоопарках. Так, компания патронирует 34 полярных медведя в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров и проведение научных исследований. Также при поддержке «Роснефти» разработали специальные игрушки для повышения физической активности животных. Изделия ежегодно направляют в зоопарки.