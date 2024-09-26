Москва, 26 сентября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Современная энергетика, когда она работает спокойно и по прозрачным правилам, является настоящим фундаментом мирового развития, заявил 26 сентября президент России Владимир Путин.

Илья Питалев/РИА Новости

Глава государства прибыл на форум «Российская энергетическая неделя» и принимает участие в пленарном заседании форума.

«Современная энергетика является одной из ключевых отраслей, настоящим фундаментом мирового развития, когда она работает спокойно, по прозрачным и понятным правилам, когда осваиваются месторождения и перерабатываются ресурсы, а поставки на рынок ведутся бесперебойно. Всё это создаёт прочную основу для роста экономики, социальной сферы, для повышения благополучия граждан», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении на пленарном заседании форума президент также заявил о необходимости в ближайшее время подготовить обновлённую энергетическую стратегию РФ и начать её пошаговую реализацию.

Глава государства также отметил, что Россия готова укреплять суверенитет своих партнёров в сфере энергетики. РФ намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный топливно-энергетической комплекс, сказал Путин.