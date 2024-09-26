Москва, 26 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Список стран Запада, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины, сообщат позже. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Один из корреспондентов спросил у Пескова, вошла ли Украина и новые страны НАТО в перечень государств, на которые распространится ядерное сдерживание.

«Это будет сообщено после. Давайте не забегать вперёд», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. По его словам, в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, включая критическую угрозу суверенитету в условиях применения противником обычного оружия. Он также отметил, что сделанные накануне корректировки пока не начали влиять на ситуацию в мире.

Пресс-секретарь отметил, что решение о публикации новой ядерной доктрины примут позже. В настоящее время сформулированы корректировки в документ. Кроме того, он назвал обновление ядерной доктрины сигналом недружественным РФ странам.

Ранее Песков отмечал, что необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине. Все действия западных стран учитываются и анализируются в Москве, чтобы затем лечь в основу предложений, которые будут сформулированы, добавил он.

По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, обновление ядерной доктрины России является «событием, которого ждали». По его мнению, само изменение нормативных условий использования Россией ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения.