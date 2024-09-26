Москва, 26 сентября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на курском направлении более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, сообщило 26 сентября Минобороны России в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения российской группировки войск «Север» в минувшие сутки, продолжая наступать, нанесли поражение противнику у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово. У Обуховки отражена контратака, ВСУ потеряли до 15 бойцов, две бронемашины и автомобиль.

Кроме того, украинские войска потеряли до 40 бойцов, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля при попытке прорваться на российскую территорию в направлении Нового Пути и Медвежьего.

Авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям украинских сил в районах населённых пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Кубаткин, Княжий 1-й, Косица, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Южный, а также по резервам ВСУ в Сумской области.

Общие потери Украины с начала боевых действий на курском направлении превысили 17,4 тыс. бойцов и 130 танков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.