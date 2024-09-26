* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 26 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Обвинение запросило шесть лет колонии для актёра Алексея Панина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) за оправдание терроризма. Судебное заседание проходило 26 сентября во втором Западном окружном военном суде.

Алексей Куденко/РИА Новости Алексей Панин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Прошу признать Панина виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с запретом администрировать сайты на срок 5 лет», — сказал прокурор.

В заседании также выступили свидетели, включая сотрудника Центра по противодействию экстремизма МВД, который выявил и отправил экспертам на исследование публикацию Панина, оправдывающую теракт на Крымском мосту.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение для Панина.

Актёра обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Эта статья предусматривает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Так, в октябре 2022 года Панин в открытом личном канале разместил сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Экспертиза выявила в его тексте положительную оценку преступления. Суд заочно вынес решение о заключении актёра под стражу, он объявлен в международный розыск.