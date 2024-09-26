Москва, 26 сентября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Во время поездок за рубеж туристам следует мыть овощи и фрукты кипятком, избегать льда в напитках и соуса в ресторанах, а также не приближаться к пресным водоёмам, поскольку всё это может привести к заражению смертельно опасными инфекциями. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Unsplash

«Вода опасна везде, не только в Африке. Лед для напитков делается не из чистой воды», — пояснил он в беседе с НСН.

Говоря о туризме в Африке, врач отметил, что это не Турция, из-за чего нужно относиться ко всему внимательнее. Например, одним из источников опасности там являются комары, распространяющие малярию, поэтому перед поездкой важно вакцинироваться от гепатита А, а также от жёлтой лихорадки и холеры. Кроме того, по прибытии нужно носить одежду с рукавами и брюки, закрывающие ноги. Угрозу в экзотических странах может представлять всё что угодно, включая песок и водоёмы, пояснил Мясников.

Он также порекомендовал избегать контактов с пресной и морской водой, поскольку она особенно опасна. Так, если человек поранил ногу, он может заразиться экзотической инфекцией, которая есть в воде.

Опасными также является дикие животные, в том числе обезьяны, поскольку они очень агрессивны, добавил телеведущий.

Как сообщало ИА Регнум, врач-терапевт Борис Неретин рассказал, что угроза заразиться ротавирусной инфекцией на юге России сохраняется, поэтому туристам при купании в море нужно стараться избегать попадания воды в рот и соблюдать гигиену.

Ранее врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с ИА Регнум рассказал о рисках заразиться в водоёмах церкариозом, который также называют «зудом купальщика». Его взывает паразит церкария, обычно обитающий в озёрах со стоячей водой. В местах, где его обнаружили, нужно запрещать купаться.