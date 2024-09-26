Курск, 26 сентября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки сорвали три попытки ВСУ прорваться через границу в Курскую область, сообщило 26 сентября Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

ВСУ пытались прорваться в направлении посёлков Новый Путь и Медвежье.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь и Медвежье», — сказано в сообщении.

Потери противника в ходе неудачных попыток прорваться через границу составили до 40 человек убитыми и ранеными, также ВСУ лишились нескольких единиц техники, в том числе четырёх боевых бронированных машин.

Накануне, 25 сентября, ведомство также сообщало об отражении трёх попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении села Новый Путь.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября Министерство обороны также проинформировало, что потери противника в минувшие сутки в Курской области превысили 340 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении с 6 августа — 17 400 человек.

Группировка ВС РФ «Север» ведёт наступательные действия в Курской области, в минувшие сутки подразделения российских войск нанесли удары по восьми бригадам ВСУ, отметило также Минобороны.