Курск, 26 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В Курской области при зачистке российскими силовиками освобождённых районов было обнаружено тело боевика ВСУ, которое его сослуживцы при отступлении положили в промышленный холодильник, сообщил «РИА Новости» представитель российских силовых структур.

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«В ходе зачистки одного из населённых пунктов Курской области наше подразделение в подвале жилого дома обнаружило промышленный холодильник, вероятно, украденный из магазина. В холодильнике был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, что может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших», — рассказал сотрудник силовых структур.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября потери ВСУ на курском направлении достигли 17 тыс. бойцов и 130 танков, о чём сообщили в Министерстве обороны РФ.

22 сентября ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу на курском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что противник в ходе этих попыток потерял до 30 человек, а также шесть единиц техники.