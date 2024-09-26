Тюмень, 26 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил начальника главного управления строительства региона Павла Перевалова своим заместителем. Об этом сообщил информационный центр правительства области.

Информационный центр правительства Тюменской области Павел Перевалов

«Павел Перевалов назначен заместителем Губернатора Тюменской области. Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — сказано в Telegram-канале центра.

Вместе с этим Перевалов освобождён от ранее занимаемой должности.

Перевалов был назначен на должность вместо бывшего замглавы региона Вячеслава Вахрина, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня по решению Басманного суда Москвы Вахрин был помещён под стражу. Пост замгубернатора Тюменской области он занимает с 2012 года. До этого Вахрин занимал пост начальника государственной жилищной инспекции области, а в 2001–2006 годах был депутатом Законодательного собрания Пермской области.

3 августа замгубернатора Тюменской области признал свою вину в рамках дела о коррупции. Помимо этого, свою вину признал и второй участник дела — предприниматель Алексей Гоцык. По версии следствия, в декабре 2022 года Вахрин, находясь на посту заместителя главы области, получил от Гоцыка взятку в размере 18,76 млн рублей.