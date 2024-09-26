Москва, 26 сентября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил, что разводится с женой Еленой Мартыновой из-за интенсивного графика и высокой занятости. Это обоюдное решение, написал артист 26 сентября в Telegram-канале.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Ярослав Дронов

По словам певца, никаких конфликтов и обид не было. Он и Мартынова намерены сохранить хорошие отношения.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», — пояснил SHAMAN.

До брака с Мартыновой SHAMAN был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, в 2014 году у них родилась дочь. Второй раз певец женился в 2017 году.

Как сообщало ИА Регнум, ранее SHAMAN вернул в бюджет Ставропольского края 15 млн рублей, которые ему выплатили за выступление в День города и края. Оно было намечено на 14 сентября, но в регионе решили «минимизировать концерты», учитывая обстановку.