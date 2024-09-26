Купянск, Украина, 26 сентября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Российские войска нанесли бомбовый удар по месту дислокации 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи Купянска Харьковской области, уничтожив пункт управления бригады, личный состав и технику, сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео

В сообщении Telegram-канала Минобороны указано, что пункт был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. Также отмечается, что в результате удара было уничтожено пять единиц военной техники ВСУ.

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Как передавало ИА Регнум, 26 сентября ВКС России нанесли авиаудар по украинскому заводу «Мотор Сич» в Запорожской области. Уточняется, что удар был нанесён по цехам сборки и хранения беспилотников.

Также 26 сентября Минобороны сообщило о нанесении ударов по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, была поражена инфраструктура военного аэродрома.