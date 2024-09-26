Москва, 26 сентября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Решение о публикации новой ядерной доктрины примут позже. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Астапкович/РИА Новости

По словам представителя Кремля, в настоящее время сформулированы корректировки в документ.

«Это основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Это второй документ, и они вместе, собственно, и составляют то, что мы так неофициально называем ядерной доктриной. Вот они сформулированы, вчера основные из них были озвучены президентом», — пояснил Песков, добавив, что решение о публикации или непубликации, а также о времени соответствующей публикации будет приниматься позже.

Он также отметил, что сделанные накануне корректировки пока не начали влиять на ситуацию в мире. При этом всему миру хорошо известен ядерный потенциал России, добавил Песков.

Отвечая на вопрос, планирует ли Россия наращивать ядерный арсенал, пресс-секретарь отметил, что о таких планах не говорилось.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он отметил, что в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

Ранее Песков отмечал, что необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине. Все действия западных стран учитываются и анализируются в Москве, чтобы затем лечь в основу предложений, которые будут сформулированы.

По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, обновление ядерной доктрины России является «событием, которого ждали».