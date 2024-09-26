Москва, 26 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Употребление в пищу сахара, а также пристрастие к алкоголю увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Об этом кандидат медицинских наук, врач-диетолог Лариса Некрасова рассказала 26 сентября изданию Lenta.ru.

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Она пояснила, что воспаление, перешедшее в хроническую форму, может спровоцировать рак. При этом воспаление возникает в организме как естественная реакция на воздействие инфекций, химических веществ и неправильного питания.

Коррекция рациона, отметила диетолог, позволяет снизить риск развития хронического воспаления и, как следствие, рака. Первым делом следует отказаться от сахара или употреблять его как можно меньше. Также следует пересмотреть отношение к кондитерским изделиям и выпечке, содержащим быстрые углеводы.

«Также опасны для иммунитета насыщенные жирные кислоты — например, содержащиеся в сливочном масле, трансжиры из фастфуда и жирное мясо — свинина, говядина или баранина», — уточнила Некрасова.

По словам диетолога, любителям алкогольных напитков нужно ежегодно проверять состояние печени и кишечника из-за возможного развития синдрома повышенной кишечной проницаемости. При этом синдроме вредные вещества, включая канцерогены, легче проникают в кровь.

Кроме того, следует обращать внимание на непереносимость отдельных продуктов. Врач поможет выявить причину плохого самочувствия и составит персональную исключающую диету для профилактики и лечения хронических заболеваний, заключила специалист.

Как сообщало ИА Регнум, ранее диетолог Галина Волкова предупредила, что частое употребление пельменей грозит набором веса и развитием ожирения. Она пояснила, что фабричные пельмени — ультрапереработанный продукт. Домашние пельмени полезнее, но постоянно питаться ими тоже не стоит.