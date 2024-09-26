Москва, 26 сентября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Минцифры России сообщило журналистам, что американская компания Google ограничила создание новых аккаунтов для российских граждан.

Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — отметили представители ведомства.

По их словам, СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока что работает, однако уверенности в том, что эта возможность сохранится, нет.

Министерство рекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии данных и перейти на использование отечественных платформ или альтернативных способов двухфакторной аутентификации.

Как сообщало ИА Регнум, «Региональный общественный центр интернет-технологий» (РОЦИТ) порекомендовал не использовать почтовый аккаунт Google как основной. Представители центра отметили, что от пользователей начали поступать сообщения о неполадках в работе сервиса Gmail. Жалобы в основном касаются невозможности регистрации и проблем с двухфакторной аутентификацией из-за проблем с получением СМС-сообщений.

Ранее в соцсетях начала появляться информация о том, что компания Google перестала принимать российские телефонные номера при регистрации новых почтовых ящиков. При вводе номера сервис отвечал, что его невозможно использовать для подтверждения аккаунта.