Москва, 26 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. В морских перевозках для России стратегическим остаётся развитие Северного морского пути (СМП). Для этой цели в том числе строятся ледоколы, укрепляется береговая инфраструктура, улучшается спутниковая группировка, и в целом запланировано более 150 мероприятий. При этом в ФАНУ «Востокгосплан» прогнозируют в перспективе до 2035 года в различных сценариях при реализации всех проектов от 12 до 21 трлн рублей налоговых поступлений. В то же время экономический эффект на региональный валовый продукт может составить от 30 до 58 трлн рублей. ИА Регнум рассказывает о перспективах морского транспортного маршрута.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Перспектива развития

Северный морской путь — кратчайший судоходный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Его трассы пролегают в акваториях арктических морей и южной части Северного Ледовитого океана. Он интересен как бизнесу, так и государству, поэтому его усовершенствование является одним из стратегических приоритетов в стране. В РФ реализуется план развития СМП до 2035 года, он был утвержден правительством еще в 2022 году. В него входит более 150 мероприятий по развитию грузовой базы, транспортной инфраструктуры, грузового и ледокольного флота, безопасности и управлению судоходством.

Вопрос усовершенствования Севморпути, в частности, рассматривался на II Всероссийском морском конгрессе 24 сентября. На одной из конференций руководитель направления «Финансовое моделирование и разработка аналитических систем» ФАНУ «Востокгосплан» Наталья Самонова сообщила, что все сценарии улучшения транспортной артерии демонстрируют высокие показатели эффективности, предполагают окупаемость. По её словам, эксперты научного учреждения ожидают в перспективе до 2035 года при реализации всех проектов от 12 до 21 трлн рублей налоговых поступлений. Кроме того, эффект на региональный валовый продукт может составить от 30 до 58 трлн рублей.

До этого на транспортной сессии Восточного экономического форума вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что в рамках проекта «Развитие Большого Северного морского пути» длина самого Севморпути увеличится с 5,6 тыс. до 14 тыс. км, и он свяжет Владивосток с Санкт-Петербургом и Калининградом. Так, предполагается сделать СМП более привлекательным, комфортным международным транспортным маршрутом.

Запланировано и наращивание грузопотока по этому направлению. Уже в 2023 году объем перевезенных грузов составил 36,254 млн т, таким образом целевой показатель был превышен более чем на 250 тыс. т. Подавляющее большинство перевозок составляют углеводороды. В государственной корпорации «Росатом», являющейся инфраструктурным оператором Северного морского пути, уточнили ИА Регнум, что в текущем году наблюдается небольшое опережение темпов грузоперевозки прошлого года. Летне-осенняя навигация еще продолжается, поэтому итоги госкорпорация планирует подвести в январе.

Первые результаты

За период с 2022 год по 2023 год в рамках реализации программы развития СМП введен в эксплуатацию атомный ледокол «Урал» серии 22 220, федеральные объекты терминала «Утренний» в морском порту «Сабетта», рассказали в «Росатоме».

Осуществлена реконструкция Морского канала (судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря), в рамках которой выполнено дноуглубление в объеме 5 млн куб. м. Также запущены на орбиту три спутника гидрометеорологического обеспечения акватории СМП и Арктики — «Арктика-М» №2, «Метеор-М» №2 и №3, и спутник радиолокационного наблюдения за ледовой обстановкой «Кондор ФКА №1». Помимо этого, из Мурманска на терминал «Утренний» в морском порту «Сабетта» доставлена первая линия плавучего завода для сжижения газа на инновационном основании гравитационного типа для проекта «Арктик СПГ-2». Вдобавок раскреплено плавучее хранилище газа «Саам», обеспечившее прирост мощности морского порта Мурманск на 10,4 млн т. Также организованы пять каботажных рейсов по льготным тарифам между 11 портами Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока.

В декабре текущего года будет сдан в эксплуатацию очередной ледокол серии 22 220 «Якутия», пока же он проходит швартовные испытания на Балтийском заводе, отмечал ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Продолжается реализация ряда проектов в Арктике, для которых разрабатывается СМП.

Вместе с тем ожидается, что увеличит перевозки китайская компания NewNew Shipping Line: с восьми до 12 рейсов. При этом в октябре в Санкт-Петербурге на заседании межправительственной комиссии России и Китая по СМП планируется обсуждение вопросов привлечения китайских инвестиций в развитие инфраструктуры Севморпути. Еще в феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает зарубежные компании и иностранные государства активно использовать этот морской маршрут.

Также в этом году наблюдается значительный рост транзита. Перевозка транзитных грузов в 2024 году может составить более трех миллионов тонн, не исключил ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв. Хотя за 2023 год по транзиту был установлен рекорд — 2,1 млн т. Всё это говорит об успешной реализации поставленных задач.

Кроме того, в России предполагается осваивать северные районы, разрабатывать полезные ископаемые, строить промышленные объекты, и без Северного морского пути эти вопросы решить очень трудно, сказал ИА Регнум кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Разработка идет не ради разработки, добыча не ради добычи, а для того, чтобы эту продукцию куда-то вывозить и где-то сбывать. Без Северного морского пути это сделать очень сложно», — отметил он.

При этом в процессе усовершенствования морского маршрута планируется не только создание ледокольного флота нового поколения, но и обустройство городов и портового хозяйства: на СМП должны быть точки, которые могли бы принимать суда, обрабатывать их, должно быть навигационное оборудование — на эти цели запланированы значительные инвестиционные вложения.

Причем этот маршрут безопасный по сравнению, например, с Суэцким каналом, где иногда происходят нападения пиратов.

Впрочем, маршрут по СМП не такой легкий, географическая обстановка непростая: там есть мели, узкие проливы, в разгар навигации могут приходить льды с севера. Однако при всех этих сложностях проект развития Севморпути — колоссальный локомотив экономики с долгосрочным позитивным воздействием в разных отраслях, в том числе и в науке, подчеркнул Беляев.

«Общее воздействие на экономику по масштабам сравнимо с воздействием программ освоения космоса, никак не меньше. Только в случае с программами по освоению космоса результат далеко отложенный, в то время как при освоении Северного морского пути результат немедленный», — объяснил экономист.

Очевидно, что роль СМП будет актуальна на протяжении долгого периода времени. В то же время благодаря усовершенствованию маршрута продолжит увеличиваться товаропоток между Европой и Азией.