* (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Киев, 26 сентября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США может стать провальным из-за скандала вокруг фактического вмешательства Зеленского в избирательную кампанию, предположил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Если не будет встречи с (кандидатом в президенты США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом, (спикером палаты представителей Конгресса США Майком. — Прим. ред.) Джонсоном или (кандидатом в вице-президенты США Джей Ди. — Прим. ред.) Венсом, визит в США можно будет считать провалом», — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Джо Байден и Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вечером 25 сентября. Глава киевского режима ознакомил президента США с ситуацией на фронте и сфокусировался на вопросе «плана победы», который они договорились обсудить в ходе переговоров в Вашингтоне.

С трибуны ГА ООН Зеленский выступил против переговоров с РФ для решения конфликта на Украине. Он также раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что поездка Зеленского в Нью-Йорк на данный момент выглядит как фиаско из-за совершенно нереалистичных запросов властей Киева.

Ранее постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. По его словам, с этой целью он прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН.