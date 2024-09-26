Геленджик, Краснодарский край, 26 сентября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Мотоциклист не справился с управлением и сорвался с 50-метровой скалы в окрестностях Геленджика, после чего спасатели обнаружили его на берегу в сознании, сообщил местный Telegram-канал 25 сентября.

Telegram-канал ГКУ «Кубань-СПАС»

«Мужчина упал с высоты примерно 50 метров на каменистый берег, а мотоцикл остановился на середине склона. Спасатели обнаружили пострадавшего на береговой линии, он был в сознании, несмотря на многочисленные травмы», — отметили в сообщении.

Также отмечается, что спасателей вызвал случайный очевидец. По информации в посте, помимо множества ушибов, мужчина сломал руку, ногу, а также получил травму головы. Ему оказали первую помощь, а затем госпитализировали, говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в марте ульяновская школьница выжила после падения с 16-го этажа. Она сломала позвоночник и таз.

В феврале жительница Екатеринбурга выжила после падения с 20-го этажа. Инцидент произошёл на улице Крауля в жилом комплексе «Янтарная долина». Отмечалось, что на место оперативно прибыли медики из реанимационной бригады, пострадавшую госпитализировали. Какие именно травмы она получила, не сообщалось.