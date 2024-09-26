Саратов, 26 сентября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Сын убитой после похищения жительницы Балаково Саратовской области Леонид Алёшников заявил, что его отца Алексея Алёшникова задержали после допроса на 48 часов.

СК России

«Он уже давно задержан… Мы с самого начала сотрудничали со следствием, огромное количество (времени) провели на допросах, но и после этого его задержали на 48 часов, сегодня истекает срок», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

В публикации отмечается, что в региональном СУ СК информацию о задержании Алёшникова не комментируют.

Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 22 сентября двое мужчин силой усадили предпринимательницу Наталью Алёшникову в её же машину во дворе дома на бульваре Роз и уехали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

25 сентября Следственный комитет России опубликовал кадры с места, где нашли тело похищенной. Представители ведомства проинформировали, что на теле женщины есть повреждения, которые свидетельствуют о насильственном характере её смерти.