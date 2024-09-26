Лондон, 26 сентября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Во Франции студенты-волонтёры, которые помогали археологам в раскопках на юге страны, нашли письмо из XIX века. Об этом сообщает «Би-би-си».

Guillaume Blondel

Как отмечается в публикации, когда студенты просеивали материал, найденный на месте старой галльской деревни в районе города Дьеп, они обнаружили глиняный горшок со стеклянной колбой. Внутри колбы находилось послание, написанное на небольшом листе бумаги.

«П. Ж. Фере, уроженец Дьепа, член различных обществ интеллектуалов, проводил здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои изыскания в этой обширной области, известной как Сите-де-Лимес, или Лагерь Цезаря», — написано в послании.

В материале уточнили, что Фере был местной знаменитостью и первым проводил исследования в этом районе в 1820-х годах.

Руководитель раскопок Гийом Блондель отметил, что подобные капсулы времени, которые оставляют археологи своим коллегам, являются большой редкостью.

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