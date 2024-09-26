Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вечером 25 сентября. Об этом сообщил офис Зеленского.

AP/TASS

Согласно заявлению офиса, глава киевского режима ознакомил президента США с ситуацией на фронте и сфокусировался на вопросе «плана победы», который они договорились обсудить в ходе переговоров в Вашингтоне.

5 сентября Зеленский заявил о намерении представить Джо Байдену «план победы» Украины в конфликте. По его мнению, этот план можно будет реализовать только благодаря Западу.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. С этой целью он прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН, добавил он.

С трибуны ГА ООН украинский лидер выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Он раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.

Накануне участия в ГА ООН Сергей Лавров заявлял, что Запад не даст властям Украины пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН из-за государственного переворота в стране в прошлом. По его словам, вероятность проведения справедливых переговоров между Москвой и Киевом минимальная, поскольку украинские власти не представляют весь народ страны после госпереворота в 2014 году.