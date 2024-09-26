Москва, 26 сентября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Иностранцам, которые не владеют русским языком, однако при этом имеют сертификаты о его знании, откажут в получении миграционных статусов и гражданства России. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Она отметила, что органы внутренних дел периодически выявляют мигрантов, которые не владеют русским языком на минимальном уровне, но имеют соответствующие сертификаты.

«За последние три года органами внутренних дел при предоставлении государственных услуг по выдаче разрешительных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации выявлено порядка 14 тысяч подобных фактов», — добавила Волк.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Рособрнадзор был наделён правом контролировать факты отсутствия у мигрантов минимального уровня знаний русского языка при наличии у них действующего сертификата.

Президент России Владимир Путин заявлял, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также отмечал, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова предложила правительству рассмотреть вопрос об обязательной культурно-языковой подготовке не говорящих на русском языке детей мигрантов в детских садах России. На базе общеобразовательных организаций, по мнению омбудсмена, можно открыть адаптационные курсы для тех детей, которые не владеют русским языком.