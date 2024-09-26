Одесса, Украина, 26 сентября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. В порту под Одессой во время взрыва находились суда с военной техникой, снарядами и ГСМ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, мощный взрыв прозвучал в районе порта «Южный» 25 сентября около 22:00 по местному времени (совпадает с московским). Лебедев отметил, что на территории порта находятся нефтехранилища и подстанция.

«В это время в Аджалыкском лимане, где находится порт «Южный», находилось несколько судов, которые привезли ГСМ, военную технику и снаряды. Есть подозрение, что привезли также водные беспилотники», — написал подпольщик в Telegram-канале.

В это же время взрыв прогремел в районе посёлка Гвардейское недалеко от порта «Южный», уточнил координатор подполья. В населённом пункте, отмечает Лебедев, расположены несколько военных частей и прочие военные объекты.

По информации подпольщика, после прозвучавших взрывов в сторону Гвардейского направились более десятка машин скорой помощи в несколько вертолётов.

«По словам сопротивления, вокруг Гвардейского есть много мест, где были замечены иностранные военные, в том числе офицеры. Вертолёты, вероятнее всего, летели для эвакуации иностранных и украинских офицеров», — добавил Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, ночью 26 сентября прогремели взрывы в Киеве на фоне сирен воздушной тревоги. Подробной информации об инцидентах нет.

Сигнал воздушной тревоги звучал в Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской области.

Помимо Одессы и Киева, взрывы раздались в Черкасской области и в городе Сумы на Украине в момент звучания сирен воздушной тревоги.

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров заявил 23 сентября о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате удара. На объекте начался пожар. По данным ряда украинских изданий, в некоторых районах Запорожья после серии взрывов пропало электричество.

Взрывы раздались в Черкасской области и в городе Сумы на Украине в момент звучания сирен воздушной тревоги.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.