Хмельницкий, Украина, 26 сентября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в украинском городе Староконстантинове, где находится военный аэродром. Об этом сообщило 26 сентября украинское издание «Телеграф» в Telegram-канале.

Виктор Толочко/РИА Новости

«В Хмельницкой области слышны взрывы. Местные паблики пишут о громких звуках в Староконстантинове», — говорится в сообщении.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в разных регионах страны, в том числе в Киеве. Там зафиксировали по меньшей мере пять взрывов. Министерство обороны России пока не прокомментировало эти сообщения.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.