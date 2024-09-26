Уттар-Прадеш, Индия, 26 сентября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. В индийском штате Уттар-Прадеш поймали глухого тигра, который растерзал десять человек. Об этом сообщает местное издание The Times of India (TOI).

Георгий Зимарев/РИА Новости

Как указано в публикации, специальная команда из сотрудников заповедника выследила и усыпила хищника. Предполагается, что этот тигр за два месяца растерзал по меньшей мере десять человек. Последнее нападение произошло 9 сентября. Жертвой тигра стал 55-летний житель деревни Банскхера Кедари Лал.

При обследовании мёртвого хищника ветеринары установили, что животное находилось в отличной физической форме. Но в ходе выслеживания было замечено, что он не реагировал на громкие звуки. Предположительно, тигр оглох из-за взрывов петард, которыми люди пытались его отпугнуть.

«Это первый случай в нашей практике, когда мы сталкиваемся с глухим тигром», — отметил участник операции по поимке хищника Маниш Сингх.

В сообщении отмечается, что специалисты попробуют выяснить, могла ли глухота стать одной из причин агрессии животного.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября в Приморье убили медведя, который растерзал двух мужчин и 35 собак. Причины агрессивного поведения медведя устанавливаются.

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