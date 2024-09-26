Вашингтон, 26 сентября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что решение российского лидера Владимира Путина изменить условия применения ядерного оружия направлено на то, чтобы заставить страны НАТО пересмотреть позицию в отношении конфликта на Украине. Свою точку зрения эксперт высказал на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Этим шагом Россия даёт понять странам НАТО: либо вы остаётесь в стороне, либо мы применяем ядерное оружие. И я не думаю, что это просто слова», — признал Дэвис.

Военный считает, что обновлённая доктрина ставит Запад перед непростым выбором: продолжать вмешиваться в конфликт и провоцировать Москву на применение тактического ядерного оружия или отказаться от поддержки Украины.

По мнению Дэвиса, подавляющее большинство американцев или жителей любой европейской страны скажет, что не хочет в этом участвовать и приносить свои жизни в жертву.

Как передавало ИА Регнум, указ президента РФ Владимира Путина, которым он утвердит обновлённую ядерную доктрину, будет подписан по готовности, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент предложил внести ряд уточнений в ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, подчеркнул Владимир Путин.