Вашингтон, 26 сентября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Киев намерен бойкотировать мирный план Пекина, официальное представление которого ожидается на саммите БРИКС в октябре. Украинские дипломаты призывают американских законодателей официально отвергнуть данную инициативу, сообщило 25 сентября издание Politico.

Роман Баландин/ТАСС

В материале указали, что Украина обеспокоена растущей популярностью китайского мирного плана, согласно которому Пекин хочет склонить на свою сторону страны Глобального Юга. Это в дальнейшем позволит заморозить конфликт и поддержать мирные переговоры, которые «не допустят поражения России». При поддержке плана странами Африки, Азии и Латинской Америки КНР использует это в качестве одобрения «мировым большинством».

Украинские власти решили предать огласке эту информацию и отговорить партнёров от принятия данного плана.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе интервью назвал китайско-бразильское предложение деструктивным. По его мнению, страны якобы заранее обсудили свою мирную инициативу с Россией. Украина не готова обменивать территории на мир с РФ, страну не устраивает вариант остановки конфликта по линии фронта, добавил Зеленский.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Китай продолжит продвигать идею мирных переговоров по урегулированию кризиса на Украине.

Глава киевского режима не может критиковать планы Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта, поскольку все решения принимаются Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. По словам Путина, украинский конфликт нельзя завершить через посредников, также исключено прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.