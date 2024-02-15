Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Мэру Нью-Йорка в США Эрику Адамсу силовики поздним вечером 25 сентября предъявили уголовные обвинения. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

nycmayorsoffice Эрик Адамс

«Четыре федеральных расследования коснулись мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Все они связаны с обвинением в коррупции», — написало издание.

Отмечается, что Адамс стал первым мэром в современной истории Нью-Йорка, которому предъявили обвинение при исполнении служебных обязанностей.

«Я всегда знал, что если я буду отстаивать интересы жителей Нью-Йорка, то стану мишенью, и я стал ею… Я не виновен, я буду бороться с этим всеми силами и духом», — цитирует газета мэра.

Одно из самых громких коррупционных дел администрации города — обвинение Адамса в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене в обход претензий пожарной охраны.

Адамс баллотируется на второй срок на конкурентных праймериз Демократической партии в июне 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Приморского края Елену Пархоменко 23 сентября. Уголовное дело возбуждено за превышение должностных полномочий.

17 сентября Суд Республики Алтай приговорил бывшего замминистра природных ресурсов региона Сергея Растворова к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в трёх эпизодах превышения должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.