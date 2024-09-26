Москва, 26 сентября, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Десятки польских наёмников в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидированы в селе Богуславка Харьковской области ударом российской боевой авиации. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Бомбардировочной авиацией в результате прямого попадания четырёх авиационных бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции уничтожен пункт временной дислокации польских наёмников, располагавшийся в административных зданиях населённого пункта Богуславка», — сказал Бигма.

Потери среди польских военнослужащих ВСУ составили до 40 человек, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября российские военные ударом авиабомбы поразили командный пункт ВСУ в населённом пункте Грушёвка Харьковской области в момент наибольшего скопления личного состава противника. В Минобороны РФ заявили об уничтожении до 80 украинских боевиков и восьми единиц техники.

В зоне проведения спецоперации ликвидировали ирландского наёмника, служившего в элитном подразделении рейнджеров, Роберта Дигана. Боевик был старше 20 лет. Он получил значительный боевой опыт за время сражений на стороне ВСУ. После ранения Диган решил вернуться на фронт, где и был уничтожен.