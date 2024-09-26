Киев, 26 сентября, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2022 и 2024 годах зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая охватывает несколько нетривиальных услуг.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

В регистрационных документах стоят ФИО, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также его домашний адрес, сообщило «РИА Новости».

Так, в октябре 2022 года Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии. Марка ZELENSKYY зарегистрирована для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае и Молдавии.

В перечень услуг торговой марки ZELENSKYY входят услуги психолога, астролога, организация азартных игр, помощь в надевании кимоно, а также проведение похорон.

В августе 2024 года Зеленский зарегистрировал торговую марку в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, исключение составляют реклама и публикация книг.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Ранее обозреватель газеты Myśl Polska Конрад Ренкас сообщил, что Запад предвидит потерю контроля над Украиной и может превратить её территорию в выжженную землю прежде, чем это произойдёт. По его словам, западные государства под прикрытием риторики об угрозе со стороны России и голоде хотят получить максимальную прибыль от Украины и варварски эксплуатируют её ресурсы, обрекая страну на опустынивание.

Зеленский занят активной скупкой зарубежной недвижимости с целью побега, пока украинцы гибнут за обогащение режима, заявил председатель совета движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.