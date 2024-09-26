Парламент Абхазии приступил к принятию обещанных России законопроектов
Абхазия приступила к принятию обещанных России законопроектов
Гагра, Абхазия, 26 сентября, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Абхазские парламентарии стали принимать обещанные России законопроекты после приостановки финансирования Москвой социальных программ страны. Об этом 25 сентября сообщило издание KP.RU.
«Депутаты ратифицировали соглашение между Абхазией и Российской Федерацией «О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам», — уточнили журналисты.
Кроме того, парламентарии рассмотрят иные законопроекты, затрагивающие двусторонние отношения.
Ранее в республике предрекали протесты и волнения. Однако никаких акций протестов в Абхазии не зарегистрировали.
Как передавало ИА Регнум, с 1 сентября Россия приостановила обеспечение соцвыплат из-за того, что Абхазия не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим спорам, не обеспечила принятия соглашения об инвестиционных проектах и не отменила ограничения для российского бизнеса на рынке недвижимости.
Глава абхазского МИД Сергей Шамба напомнил, что в первое время после признания Россией независимости республики отношение российского общества было другое. По мнению министра, изменения произошли из-за абхазской стороны, и теперь ей нужно исправлять ситуацию.
Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после событий, когда Грузия провела военную операцию. В апреле 2010 года было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В марте 2015 года в Кремле подписали договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции сроком на 25 лет с возможностью продления на десятилетние периоды.
Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года ратифицировал соглашение с Абхазией о программе развития республики. Документ регулирует оказание Москвой финансовой помощи Сухуму для поддержки отраслей экономики, развития системы кредитования и создания системы налогового администрирования. В декабре 2023 года Путин отмечал, что между Россией и Абхазией установились союзнические отношения. Москва и Сухум будут дальше наращивать плодотворное сотрудничество, заверил российский лидер.