Гагра, Абхазия, 26 сентября, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Абхазские парламентарии стали принимать обещанные России законопроекты после приостановки финансирования Москвой социальных программ страны. Об этом 25 сентября сообщило издание KP.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«Депутаты ратифицировали соглашение между Абхазией и Российской Федерацией «О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам», — уточнили журналисты.

Кроме того, парламентарии рассмотрят иные законопроекты, затрагивающие двусторонние отношения.

Ранее в республике предрекали протесты и волнения. Однако никаких акций протестов в Абхазии не зарегистрировали.

Как передавало ИА Регнум, с 1 сентября Россия приостановила обеспечение соцвыплат из-за того, что Абхазия не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим спорам, не обеспечила принятия соглашения об инвестиционных проектах и не отменила ограничения для российского бизнеса на рынке недвижимости.

Глава абхазского МИД Сергей Шамба напомнил, что в первое время после признания Россией независимости республики отношение российского общества было другое. По мнению министра, изменения произошли из-за абхазской стороны, и теперь ей нужно исправлять ситуацию.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после событий, когда Грузия провела военную операцию. В апреле 2010 года было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В марте 2015 года в Кремле подписали договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции сроком на 25 лет с возможностью продления на десятилетние периоды.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года ратифицировал соглашение с Абхазией о программе развития республики. Документ регулирует оказание Москвой финансовой помощи Сухуму для поддержки отраслей экономики, развития системы кредитования и создания системы налогового администрирования. В декабре 2023 года Путин отмечал, что между Россией и Абхазией установились союзнические отношения. Москва и Сухум будут дальше наращивать плодотворное сотрудничество, заверил российский лидер.