Николаев, Украина, 26 сентября, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Руководитель пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаеве замечены новые автомобили — украинские националисты прибывают на ротацию.

Иван Шилов ИА Регнум

Подпольщик предполагает, что натренированные боевики будут сменять «мужиков из автобусов».

«В Николаев поступают новые машины для ВСУ, даже знаки своих подразделений и нацистские рисунки не успевают на них рисовать. Считаем, что это прибывают на ротацию натренированные за лето бандеровцы взамен простых мужиков, которых нахватали в маршрутках и очередях», — рассказал «РИА Новости» Лебедев.

В подтверждение он передал сообщение местного жителя, который видел новые БТР, идущие в херсонском направлении, на которых «даже кресты не успели намалевать, в сопровождении Mitsubishi L200 в камуфляже».

Как пояснил Сергей Лебедев, украинских бойцов отправляют в Полтавскую область для прохождения подготовки. После тренировок создаются новые подразделения. При этом миномётчиков и танкистов тренируют на полигоне в Сумской области возле населённого пункта Холодный Яр.

Как сообщало ИА Регнум, украинское командование пытается вывести ударные группы из города Угледара в ДНР, окружённого российскими войсками. Бои идут на городских окраинах.

Российские военные нанесли удар по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы, сообщил Сергей Лебедев.

Украинские военные 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ начали самовольно оставлять позиции в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики.