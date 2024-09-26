Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 25 сентября оговорился на церемонии присоединения к декларации «Большой семёрки» (G7) на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он перепутал своё местонахождение с Вашингтоном.

Сергей Корсун ИА Регнум Джо Байден

«Спасибо, спасибо, спасибо. Добро пожаловать в Вашингтон», — начал свою речь 81-летний американский президент.

После этого Байден не стал исправлять свою ошибку, продолжив выступление.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября около 30 стран из 193 членов Организации Объединённых Наций поддержали декларацию G7 по восстановлению Украины. В Белом доме отметили, что совместная декларация подтверждает предшествующие заявления «Большой семёрки» о поддержке киевского режима. Это будет военная, гуманитарная и бюджетная помощь.

В ходе своих выступлений Байден часто допускал оговорки. Так, в июле на саммите НАТО в Вашингтоне президент США предоставил слово российскому лидеру Владимиру Путину, а не главе киевского режима Владимиру Зеленскому, как это было изначально задумано. Свою ошибку Байден объяснил тем, что он слишком сосредоточился на победе над президентом России.

Глава Белого дома допустил очередную оговорку на публичном мероприятии. Обращаясь к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, Байден неожиданно для всех употребил вместо слова talking похожее по звучанию грубое ругательство.

Многие американцы признали неудачным выступление американского лидера на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Байден заявил, что «облажался» в ходе диспута.