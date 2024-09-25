Курск, 26 сентября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. За сутки российские войска уничтожили на курском направлении несколько пикапов, миномётов, один американский бронетранспортёр М113. Об этом 25 сентября сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«За сегодня ребята у нас подбили один М113, в общей сложности три пикапа, одно орудие и пару миномётов», — сказал Алаудинов в видеообращении в Telegram-канале.

На некоторых позициях ВСУ оказались в очень тяжёлом положении, противник потихоньку начал отходить, отметил генерал-майор.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ перебросили в курское приграничье новые подразделения с беспилотниками, подтвердил 25 сентября Апти Алаудинов. Командир предположил, что в ближайшие несколько дней противник осознает, что оказался «не в радужном месте».

По словам командующего, любые попытки ВСУ улучшить позиции на курском направлении терпят провал на участках, которые контролируют бойцы «Ахмата».

С начала нападения на Курскую область ВСУ потеряли более 17 тыс. военных, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортёров, 812 боевых бронированных машин, привели данные на 25 сентября в Минобороны России.