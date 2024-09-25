Москва, 26 сентября, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Обновлённые прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по росту экономики России в 2024 году приблизились к оценке Минэкономразвития. При этом показатели 2025 года были ожидаемо занижены, заявил глава департамента макроэкономического анализа и прогнозирования федерального ведомства Лев Денисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году ВВП России увеличится на 3,9%, а в 2025 году — на 2,5%.

В ОЭСР 25 сентября пересмотрели свои майские оценки, улучшив ВВП РФ в 2024 году с 2,6 до 3,7%. От российской экономики в следующем году организация ожидает роста на 1,1% против ранее прогнозируемого 1%.

Денисова не удивили пересмотры прогнозов международных организаций в отношении экономики РФ в сторону более правдоподобных показателей. По его словам, все предыдущие оценки также пересматривались в положительном направлении, напомнил он.

Как сообщало ИА Регнум, российская экономика растёт темпами выше прогнозов. Такую оценку 24 сентября дал глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что прогнозы были в районе 1–2%, теперь прогноз на конец года — 3,8%.

Российские предприятия, пришедшие на смену иностранным, действуют более эффективно и способствуют заметному росту ВВП РФ, подчёркивал 11 сентября Путин. По его словам, в ответ на ограничение ввоза промышленной продукции отечественный бизнес подхватывает определённые направления работы.

В 2023 году экономика РФ росла темпами выше среднемировых. Оппоненты пытались разрушить её изнутри, против России была развёрнута экономическая агрессия, страну хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, напомнил глава государства.