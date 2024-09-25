Москва, 26 сентября, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Самые большие потери в боевых действиях на территории Курской области несут поляки, поскольку они не стремятся попасть в плен. Об этом сообщил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с МК.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

«Больше всего потерь у «отпускников»-поляков. Почему их нет в плену? Морпехи-черноморцы говорят, что они не сдаются», — пояснил он.

Кроме того, по словам эксперта, из рядов Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово бегут колумбийские наёмники, не ожидавшие такого исхода.

По мнению Дандыкина, боевики «облажались» с вторжением в Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, наёмники, участвующие на стороне ВСУ в боестолкновениях на курском направлении, растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили сюда. Они просят провести ротацию, подтвердили силовики.

Участвующие в нападении на Курскую область иностранные наёмники ВСУ готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Курской области ликвидировали польских и немецких наёмников, отмечал 28 августа командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.

Согласно сводке Минобороны России на 25 сентября, с начала нападения на Курскую область ВСУ потеряли более 17 тыс. военных, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортёров, 812 боевых бронированных машин. Только за сутки потери противника составили более 300 военнослужащих и семь единиц бронетехники, в том числе три танка, из них два танка «Леопард» немецкого производства, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия и шесть автомобилей.