Париж, 25 сентября, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил на допросе в Париже, что зарабатывает всего один дирхам (примерно 25 рублей) в год, пишет французское издание Le Monde.

flickr.com / TechCrunch / Pavel Durov

«Когда его допрашивали о доходах во время задержания во Франции в конце августа, сооснователь сервиса обмена сообщениями Telegram сказал следователям, что получает всего 1 эмиратский дирхам в год. Это примерно 0,27 доллара», — говорится в публикации.

Издание уточнило, что ответ оставил собеседников Дурова в недоумении.

Как передавало ИА Регнум, Дуров находится во Франции, где 24 августа его задержали, а затем взяли под стражу. Основателю Telegram предъявили обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Его обвинили в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций, в отказе предоставить официальным органам сведения и документы по их запросу, а также в сокрытии преступлений в составе группы.

28 августа Дурова освободили под залог в размере 5 млн евро. По решению суда он обязан находиться во Франции в течение ближайших шести месяцев.

В сентябре основатель Telegram заявил, что поставил цель снизить возможность использования мессенджера в преступных целях. Злоумышленники могут «злоупотреблять платформой», особенно на фоне увеличения количества пользователей, Telegram и соцсети в целом должны стать безопаснее, сказал он.

Также Дуров сказал, что данные пользователей Telegram, нарушающих правила, могут быть переданы властям государств, если от тех поступят обоснованные запросы.