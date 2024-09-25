Ессентуки, Ставропольский край, 25 сентября, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Арестован участник террористической ячейки, которая была создана осуждёнными в колонии Калмыкии, сообщается 25 сентября на сайте Ессентукского городского суда.

Дарья Драй ИА REGNUM

«По результатам судебного заседания суд пришёл к выводу о целесообразности избрания в отношения гражданина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 4 суток — до 28 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, в 2013 году в колонии было создано террористическое сообщество «Ахлю ас-Сунна валь-Джамаат», в состав которого вошли более 100 осуждённых. Участники террористического сообщества распространяли экстремистскую идеологию, вербовали новых осуждённых, а также установили правила шариатского суда на территории колонии.

В отношении нескольких десятков участников и лидеров террористической ячейки были возбуждены уголовные дела, некоторые из них уже приговорены к различным срокам лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 в Волгоградской области четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники потребовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию.

В результате ЧП погибли четыре сотрудника ФСИН, один из них скончался в больнице.

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников и спас заложников. Правоохранители восстановили порядок в ИК. В настоящее время исправительная колония работает в штатном режиме.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ.