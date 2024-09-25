Москва, 25 сентября, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Невозможность повышения зарплаты участковым в России является следствием недофинансирования министерства, сообщил 25 сентября глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания общественного совета.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Если бы нам выделялись министерством финансов средства на штаты, а не по численности, по факту, мы бы по распределению подняли зарплаты. Но нам выделяются средства вроде бы и по штату, но на самом деле по минимальным надбавочным ставкам», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения зарплат участковым в регионах РФ для решения проблемы нехватки сотрудников.

По его словам, если перераспределить надбавки в тех регионах, где они есть, то участковые будут получать еще меньше.

«Я на это пойти не могу. Фактически всё упирается в недофинансирование», — подчеркнул Колокольцев.

В августе замглавы МВД Владимир Кубышко заявлял об огромной нехватке личного состава в Министерстве внутренних дел. По его словам, в райотделах в российской глубинке вместо 12 оперативников работают четыре, вместо восьми следователей работают два, из 30 участковых осталось всего шесть.

В октябре 2023 года начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш сообщала, что органам внутренних дел России, преимущественно строевым подразделениям, для укомплектования не хватает 100 тыс. сотрудников, что составляет около 14% от общего состава. Она отметила, что вопрос является очень острым и актуальным, поскольку полицейские выполняют важнейшую общественную функцию.