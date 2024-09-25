Штат Калифорния, США, 25 сентября, 2024, 21:12 — ИА Регнум. В городе Санта-Мария в американском штате Калифорния в здании суда произошёл взрыв, сообщил 25 сентября представитель местного шерифа в соцсети Х.

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В публикации говорится, что место происшествия не является безопасным. Жителей призвали избегать появления в данном районе.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября в результате стрельбы в американском штате Алабама погибли четыре человека, ещё 21 получил ранения. Выстрелы прогремели поздно вечером в городе Бирмингеме, на Магнолия Авеню, в одном самых популярных развлекательных районов. Неизвестные открыли стрельбу по посетителям клуба, которые ждали в очереди у входа в сигарный зал.

В начале сентября прогремели выстрелы на автомагистрали I-75 в округе Лорел в американском штате Кентукки. Ранения получили семь человек. Как выяснилось, мужчина стрелял из лесного массива.