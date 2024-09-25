Москва, 25 сентября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Агрессия против России со стороны неядерного государства совместно с ядерной державой будет рассматриваться как совместное нападение на РФ, заявил 25 сентября на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Современная военно-политическая обстановка динамично меняется, Россия обязана это учитывать, подчеркнул президент. В условия применения российского ядерного оружия предложено внести ряд корректив, отметил глава государства.

«За последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета безопасности и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия», — сказал глава государства.

Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, на заседании Совбеза президент также отметил, что среди уточнений в части определения условий применения ядерного оружия — расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

Критическая угроза суверенитету России обычным оружием будет основанием для ядерного ответа РФ, сказал также президент. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии, отметил Путин. Все указанные уточнения выверены и соразмерны современным военным угрозам и рискам, подчеркнул глава государства.