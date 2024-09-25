Москва, 25 сентября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил 25 сентября президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС

«Сегодня ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире», — сказал он.

По словам главы государства, был проведён глубокий и всесторонний анализ подходов России к возможному использованию ядерных сил, возможной их корректировке.

Как сообщалось ранее, Путин предложил внести ряд уточнений в ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Ранее глава государства не исключал, что ядерная доктрина РФ будет изменена. Это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, отмечал он. При этом Путин подчёркивал, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине.