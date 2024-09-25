Берн, 25 сентября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. В кантоне Шаффхаузен в Швейцарии первый человек скончался в «капсуле суицида» Sarco, после чего местная прокуратура возбудила уголовное дело, сообщило швейцарское издание NZZ 24 сентября.

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa

«Капсула была впервые использована в понедельник в лесной хижине недалеко от Меришхаузена. Прокуратура Шаффхаузена возбудила дело о доведении до самоубийства, а также пособничестве и подстрекательстве к нему», — отметили в газете.

По данным издания, происшествие случилось ещё в понедельник (23 сентября), а на следующий день полиция задержала на месте несколько человек и конфисковала капсулу.

Авторы статьи отметили, что юридический статус такого способа эвтаназии пока неясен, но разработчики заявляли о его безболезненности и гуманности.

Согласно законодательству Швейцарии, врач не имеет права сам проводить эвтаназию, однако может создать условия для пациента, чтобы тот сделал это сам. При этом решение об эвтаназии должно быть принято пациентом полностью осознанно (с соответствующей проверкой психиатром). Также её применение допускается в случаях, если пациенты неизлечимо больны.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в Эквадоре суд разрешил проводить эвтаназию. Суд постановил, что статью уголовного кодекса Эквадора, предусматривающую тюремный срок за убийство, нельзя применять в отношении медиков, которые проводят эвтаназию.

В декабре 2022 года 37-летняя жительница Канады, которая годами добивалась лечения от тяжёлой болезни, получила эвтаназию. Незадолго до этой процедуры её сняли в ролике, пропагандирующем указанный способ умерщвления.

В июне 2022 года в Италии провели первую в стране процедуру эвтаназии. Ей подвергли 44-летнего пациента, который был полностью парализован в течение 12 лет.